“Juro por la cabeza de mi pene que si no me venden, me autolesiono”: Payet

El mediocampista del West Ham, de Inglaterra, se encuentra desesperado porque su club no lo quiere vender al Olympique de Marsella y realizó una contundente amenaza.

“Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella", afirmó de forma tajante el volante francés, en declaraciones reproducidas este martes por el diario ‘Sport’.

El Olympique de Marsella ya tiene un preacuerdo con Payet y el lunes hubo una reunión en Londres entre el presidente del conjunto francés, Jacques-Henri Eyraud, el director deportivo Andoni Zubizarreta y directivos del club inglés, según el diario francés ‘L'Equipe’.

"Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo", aseguró Payet

El futbolista francés ha marcado 18 goles y 25 asistencias en 64 partidos disputados desde que llegó al West Ham, en 2015.