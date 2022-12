Kepa recibió su castigo: Chelsea multó al arquero por negarse a salir del campo

Según el portal ‘Sky Sports’, el futbolista español pagará una semana de sueldo por desobedecer al entrenador Maurizio Sarri, en el duelo frente a Manchester City.

Chelsea multó al arquero español Kepa Arrizabalaga, quien se negó a salir del campo en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra que su equipo perdió con Manchester City en los lanzamientos desde el punto penalti.

Según el portal ‘Sky Sports’, el club londinense castigó al futbolista con una semana de salario.

Aunque el monto no fue dado a conocer, la cifra que deberá pagar Kepa estaría alrededor de los 225 mil euros y ese dinero será donado a obras de caridad.

Kepa iba a ser sustituido por el argentino Wilfredo Caballero para el desempate de la final, pero negó a salir, a pesar del airado reclamo de Maurizio Sarri y su asistente, Gianfranco Zola.

“He hablado con el entrenador y creo que fue un malentendido. Entiendo que en la televisión y en los medios se hable sobre esto, pero estoy aquí para explicarme y para decir que no fue mi intención ir contra el técnico. No fue insubordinación, solo quise decir que estaba bien”, reconoció el español.

“Creí que tenía un problema y que necesitábamos un cambio. No lo descubrí (que Kepa no estaba lesionado) hasta que el médico me lo dijo en el banquillo unos minutos después”, aclaró Sarri.

