Klopp, enojado por la lesión de Van Dijk: "Lo de Pickford no es la manera de salir de un arquero"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool , aseguró que no entiende la decisión del VAR de anular el gol en el tiempo añadido de Jordan Henderson que habría dado el triunfo a su equipo ante el Everton.

La tecnología le negó la victoria al Liverpool contra el Everton por un milimétrico fuera de juego de Sadio Mané, en la jugada que originó el tanto de Henderson.

"Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro (la parte que tenía adelantada Mané) no era fuera de juego. He tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que no es fuera de juego eso. Todo el mundo me dice que no estaba en fuera de lugar, pero no levanta mi estado de ánimo", apuntó Klopp.

Liverpool se tuvo que conformar con un punto contra el Everton (2-2) en un partido también marcado por otra controvertida decisión del VAR. Virgil Van Dijk se tuvo que marchar lesionado después de que Jordan Pickford se lo llevara por delante con una peligrosísima entrada en el área.

Sin embargo, como la jugada venía precedida por un fuera de juego, se anuló y no se expulsó al meta inglés.

"Empecemos por la lesión Van Dijk. Pickford lo patea por completo . Luego, tal vez, alguien pueda explicármelo. La imagen que vi, no es fuera de juego. Perdimos un jugador y era de tarjeta roja. No fue nuestro día. Lo de Pickford no es la manera de salir de un arquero", finalizó diciendo Klopp sobre la polémica jugada.

