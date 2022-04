La altísima suma de dinero que Cristiano Ronaldo perdería por no ganar títulos con Manchester United

Uno de los grandes movimientos que se dio en los últimos mercados de pases tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista, al confirmarse su regreso a Manchester United, lo que causó un gran revuelo y alta expectativa. Sin embargo, por ahora, el panorama no es el mejor.

Los 'red devils' quedaron afuera de la Champions League, en octavos de final, a manos del Atlético de Madrid. Asimismo, se encuentra en la séptima posición, con 51 puntos y una diferencia de gol de +8, sin cupo a torneo internacional, creando un ambiente de crisis.

Estos resultados alarmantes han generado que la estrella portuguesa también haya sufrido pérdidas en lo económico, tal y como lo reveló el periódico británico, 'The Sun', al afirmar que "CR7 perderá 6,5 millones de dólares esta temporada, al no haber ganado ningún título."

Así las cosas, hasta el momento, el traspaso de uno de los mejores jugadores de la historia al conjunto inglés no ha dado sus frutos y no solo el club ha perdido, sino que también el futbolista lo ha sufrido en su bolsillo, algo a lo que no está ni un poquito acostumbrado.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester United?

El próximo sábado 9 de abril, a las 6:30 de la mañana, hora de Colombia, los 'red devils' visitarán a Everton, en el Goodison Park, por la fecha número 32 de la Premier League.

