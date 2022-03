La jugada de Liverpool para mantener a Mohamed Salah junto a Sadio Mané y Luis Díaz

Mohamed Salah y la definición de su futuro va camino a convertirse en otra de las novelas del mercado del fútbol en Europa, en las próximas semanas e incluso en los meses que vienen.

Al atacante egipcio ya se le ha comenzado a relacionar con Barcelona, que pretende sumar a sus filas a una estrella de renombre para su zona ofensiva y tiene deseos de explorar una futura negociación.

Sin embargo y en medio de ese panorama en Liverpool quieren blindar a Salah, quien no ha podido llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato e incluso se asegura que las posturas están lejanas totalmente.

Al respecto, el diario 'Sport' informó que "Liverpool parece decidido a no facilitar su marcha este verano y ya han insinuado que le pueden declarar intransferible asumiendo el riesgo que pueda salir con la carta de libertad en el 2023. No quieren vender a su estrella y no quieren escuchar propuestas de ningún tipo, por lo que el escenario puede complicar mucho su salida durante este próximo mercado de verano".

En el club inglés antes que permitir la marcha de Salah, lo que quieren es que se siga fortaleciendo ese tridente de ataque junto a Sadio Mané y el colombiano Luis Díaz.

¿Cuándo juega Luis Díaz con Liverpool?

Luego de la programación de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022, Luis Díaz tendrá competencia este sábado 2 de abril frente a Watford. Será a las 6 y 30 de la mañana, por la Premier League de Inglaterra.