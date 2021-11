"La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, lo arruinó todo"

Una de las noticias 'bomba' del último mercado de pases fue el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, luego de 12 años. Para muchos, su arribo le vendría bien al club inglés y, de hecho, ha sabido responder con goles, asistencias y salvando a su equipo en los últimos minutos.

Sin embargo, para algunos parece no ser suficiente y tienen sus razones. En la actualidad, los 'red devils' no atraviesan un buen momento en la Premier League, ubicándose en la octava posición, y se tomó la decisión de que Ole Gunnar Solskjær no continuara como director técnico.

Frente a dicho contexto, las opiniones no se hicieron esperar. Paul Merson, exjugador de la Selección de Inglaterra y del Arsenal, entregó unas declaraciones explosivas y que le han dado la vuelta al mundo. Y es que señaló al astro portugués por lo ocurrido en el United.

"Lo siento por Solskjaer, porque estaba claro que tenía un plan definido para el equipo, desde la temporada pasada, al ser segundos. Se veía que quería a Jadon Sancho por un lado, Marcus Rashford al otro, Edinson Cavani recogiendo las sobras, Mason Greenwood incorporándose. Juventud, velocidad, regate y mucha energía", empezó diciendo.

Y, en seguida, vino el 'palo' para CR7. "Luego, en el último día de mercado, llega Cristiano Ronaldo y lo arruinó todo. Todo se fue por el desagüe. Con él ya no se puede jugar al contraataque. Esta temporada, Bruno apenas ha tocado balón. No me malinterpretes, Cristiano es uno de los mejores, pero es el talón de Aquiles de este equipo", sentenció.

Lo cierto es que ya no hay vuelta atrás y ambas decisiones fueron tomadas. Ahora, Manchester United deberá enfocarse en lo que se avecina que es enfrentar al Villarreal, este martes 23 de noviembre, desde las 12:45 de la tarde, hora de Colombia, por la Champions League.

