La Premier League está "decepcionada" por la negativa a propusta de cambios en caso de conmoción

La Premier League aseguró estar "decepcionada" por el rechazo de la IFAB, el órgano legislativo del fútbol mundial, a introducir una periodo de prueba en el que se utilizaran sustituciones temporales para los jugadores que sufrieran golpes en la cabeza y conmociones cerebrales.

En la actualidad, aunque existe una sustitución adicional por golpes en la cabeza, esta es permanente. Lo que la Premier quería y pidió a la IFAB es la introducción de una sustitución temporal que permitiera al jugador ser examinado por los equipos médicos para más tarde volver al partido.

"No entendemos que esto no haya sido aprobado", dijo la Premier en un comunicado tras solicitar esta nueva norma con el apoyo de los doctores de la liga y la federación inglesa.

"Estamos decepcionados de que esta prueba no haya sido aprobada, considerando todas las pruebas científicas que existen y el apoyo de los doctores de los clubes de la Premier League. Entendemos que esta opción no está completamente descartada y estamos convencidos de que debería seguir adelante lo más pronto posible por el bienestar de los futbolistas".

Publicidad

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró hace unos días que la decisión de rechazar esta prueba es para "asegurar cero riesgos" para los futbolistas, por lo que la opción adecuada son las sustituciones permanentes cuando haya riesgo de conmoción cerebral.

Igualmente, se argumentó la decisión de rechazar la solicitud de la Premier League por parte de la FIFA "Según las investigaciones, al contar con sustitutos temporales, la probabilidad de que se produzca un falso negativo estaría en un rango de entre el 16 % al 25 %. Es decir que estaríamos enviando nuevamente al campo de juego a una de cada cuatro personas que presenta una conmoción cerebral que aún no se ha manifestado", argumentó la Federación.

Sin embargo, la FIFA ya está trabajando en este tema y es una de sus prioridades para garantizar la seguridad de los jugadores y su bienestar dentro del campo de juego.

Publicidad

"Nuestro objetivo es evitar que un jugador con lesión cerebral vuelva al terreno de juego antes de estar listo. De hacerlo así, tendríamos lo que se llama un falso negativo: cuando reconocemos a un jugador, pensamos que no tiene ninguna lesión y dejamos que siga jugando. Eso es lo más peligroso. Es por eso que los sustitutos permanentes son mucho más seguros, porque no hay ninguna posibilidad de que se produzca un falso negativo y no se corre ningún riesgo con alguien del que se sospeche que pudiera tener una conmoción cerebral", afirmaron en entrevista.