Las reglas con las que llegó el nuevo DT de Everton: a cumplir Yerry Mina y sus compañeros

En el Everton comenzaron los cambios de inmediato con la llegada del entrenador Sean Dyche, quien tiene la misión de revertir la dura situación que vive el equipo, que está en zona de descenso en la Premier League.

Por eso, el nuevo técnico de los ‘toffees’ implantó unas reglas para los futbolistas, en el día a día, por lo que Yerry Mina y sus compañeros deberán acatarlas para no entrar en conflicto con el timonel.

“Sean Dyche prohibió las redecillas y los gorros en las sesiones de entrenamiento del Everton y pidió a todos los jugadores que usen espinilleras”, afirmó ‘Liverpool Echo’, este viernes sobre algunos de los cambios que implementó el DT.

Seguido a eso, se citaron algunas declaraciones del estratega, quien explicó el porqué de esas reglas en sus equipos, algo que nunca pasa desapercibido en la prensa.

“Esto ha estado dando vueltas durante años y me vuelve loco. A menos que haya estado fuera del juego por mucho tiempo, no puedes usar sombreros cuando juegas un sábado , no puedes usar redecillas cuando juegas un sábado y tienes que, según las reglas, usar espinilleras. No es ciencia espacial”, afirmó.

Dyche también explicó que “todos hacen la historia mítica de que son líneas duras de Sean Dyche. Es solo sentido común. Entrenas cómo juegas, ¿cómo puedes entrenar cómo juegas si tienes 14 cosas puestos, 15 sombreros y calzas, sin espinilleras, blanco calcetines, no es relevante. Les dije a los jugadores, 'estos mitos los voy a reventar ahora mismo'”.

Por último, se ha podido observar que esas reglas se están cumpliendo desde ya en los entrenamientos del Everton. Además, se ha conocido que los jugadores han tenido que esforzarse mucho, ya que el ritmo de las sesiones de trabajo están siendo fuertes.

Actualmente el Everton está en el puesto 19, el penúltimo en la tabla de posiciones de la Premier League, con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y once derrotas, tras 20 fechas disputadas en la liga inglesa.

La primera prueba de Sean Dyche será este sábado, nada más y nada menos que frente al Arsenal, el líder del campeonato inglés. El duelo será desde las 7:30 a.m. (hora colombiana), en el estadio Goodison Park.

Cabe recordar que Dyche llegó al banquillo del Everton, tras el despido del exjugador y ahora técnico Frank Lampard, quien no pudo revertir la mala situación que vive el cuadro de Merseyside, que desde la temporada anterior lucha por no descender de la Premier League.