“Le abrimos la puerta a Zlatan para que se recupere con nosotros”: José Mourinho

El entrenador del Manchester United sostuvo, este viernes, que esperará al delantero sueco, quien sufrió una grave lesión de rodilla, para tomar la mejor decisión para el club.

Ibrahimovic fue el máximo goleador del Manchester la temporada pasada, sumando 28 goles entre todas las competiciones.

Sin embargo, el futuro de la estrella de 35 años de edad fue puesto en duda después de que en abril sufriera una lesión en el ligamento cruzado, obligándole a poner fin a una exitosa primera campaña.

La lesión llevó al United a no ejercer su renovación y su vinculación con el club inglés finalizó el mes pasado.

El sueco ha impresionado al equipo de Old Trafford por el ritmo de su recuperación, y al delantero se le ha permitido utilizar las instalaciones del club para ayudar a su rehabilitación.

Mourinho, que habló antes del partido amistoso del Manchester United contra Los Angeles Galaxy del sábado, dijo que Ibrahimovic podría volver al club la próxima temporada.

"Es posible, está abierto", expresó Mourinho a la prensa al terminar el entrenamiento del Manchester en una universidad de Los Ángeles.

A pesar de que se había vinculado a Ibrahimovic con un posible movimiento a la Major League Soccer de Estados Unidos, Mourinho afirmó que el delantero le había indicado que quería seguir jugando al "nivel más alto".

"Desde su punto de vista, tomó la decisión de querer jugar al fútbol al más alto nivel", mencionó Mourinho. "No quería esconderse detrás de una lesión increíble, sería fácil esconderse detrás de ella y detenerse e ir a un nivel diferente de fútbol".

"Él no quería eso, no estaba contento con su final (de temporada) y no jugar. Ha convertido en un desafío para sí mismo seguir jugando al más alto nivel. Así que le abrimos la puerta para que se recupere con nosotros, en Old Trafford, en Carrington", acotó Mourinho.

La recuperación de la lesión de Ibrahimovic toma regularmente de 9 a 12 meses.

"Tomaremos una decisión que nos haga felices y si esa es que él se quede, y para eso tenemos que esperar hasta, digamos, diciembre, porque no creo que antes de diciembre pueda volver al fútbol competitivo, ¿por qué no esperar a un jugador que nos dio tanto?", se preguntó Mourinho.

"Estamos intercambiando ideas con Ed Woodward (vicepresidente ejecutivo del Manchester) y con el agente de Zlatan, pero la decisión final será la mejor para el jugador", sostuvo el DT portugués.