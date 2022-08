Leyenda de Manchester United, furiosa con Cristiano Ronaldo: "Estoy decepcionado, es inaceptable"

Cristiano Ronaldo no ha tenido las mejores semanas dentro del Manchester United. Primero, comenzó tarde sus entrenamientos con los 'Red Devils' y después, cuando jugó su partido de pretemporada frente al Rayo Vallecano, se marchó del estadio antes del final del encuentro, lo que generado reacciones y molestias dentro del cuadro inglés.

Desde personalidad del fútbol también se han generado opiniones por las actitudes que ha tenido el potugués, en la pretemporada, de quien hasta se dijo que podría abandonar el equipo mancuniano. Gary Neville se pronunció a respecto y sus palabras fueron fuertes.

“Ciertamente no apruebo esto. Esto es inaceptable. Para todo el mundo. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”, habló sobre la situación vivida en Old Trafford en el juego contra el Rayo Vallecano, de Radamel Falcao.

Además, Gary Neville afirmó que 'CR7' no ha tenido el liderazgo esperado en este tipo de situaciones: “Estoy un poco decepcionado con él. Porque está dejando que el entrenador vaya a en esas conferencias de prensa. Tiene una buena edad, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. ¿No podría hacer él esa entrevista? El domingo vamos a preguntar por él después del partido, ¿no podría salir y hablar con nosotros en lugar de que lo digan otras personas?”.

La leyenda del Manchester United no se olvidó de todos los rumores que ubicaban al portugués en nuevo equipo para la próxima temporada: “Creo que todos sabemos que si un club de la Liga de Campeones viene por él se irá. Pero en este momento eso no ha ocurrido. Se siente un poco desagradable. Esto es un lío para él, es un lío para el club. Queremos que se quede, pero no queremos que estas sagas se alarguen. Como aficionados del United no queremos que esto se prolongue durante otras tres semanas”

Culminó con la frase: “Creo que es un trabajo más difícil de lo que ya era para Ten Hag, con la situación de Ronaldo y la de De Jong”, haciendo referencia al posible fichaje de Frenkie, jugador neerlandés del Barcelona.

¿Cuándo será el debut del Manchester United en la Premier League?

Manchester Unites hará su debut en la Premier League frente al Brighton, este domingo, a partir de las 8 de la mañana, en Old Trafford.