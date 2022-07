Lisandro Martínez, en su presentación con Manchester United: "He trabajado muy duro por esto"

El argentino Lisandro Martínez, que completó su traspaso al Manchester United este miércoles, aseguró que ha trabajado "muy duro" por esto y que es un honor unirse a este club.

El United confirmó este miércoles el traspaso del central, con el que ya llegó a un principio de acuerdo hace unas semanas. Martínez ha firmado un contrato hasta junio de 2027, con opción a extenderlo un año más.

"Es un honor unirme a este club de fútbol. He trabajado muy duro para conseguir esto y ahora que he llegado voy a dar aún más de mí mismo", dijo Martínez, que disputó más de 177 partidos con el Ajax de Amsterdam y es un habitual en las convocatorias de la selección argentina.

"He tenido mucha suerte de haber jugado en equipos muy exitosos en mi carrera y eso es lo que quiero seguir haciendo en el United. Habrá mucho que trabajar para poder llegar a ello, pero creo de verdad que con este entrenador y estos jugadores podemos conseguirlo", añadió el central.

"Me gustaría agradecer al Ajax y a sus aficionados todo el apoyo que me han dado. He pasado unos años increíbles allí, pero sentía que era el momento adecuado para probarme en un ambiente diferente. Ahora estoy en el club perfecto para hacerlo".

Martínez ya se ha unido a los entrenamientos del United en la ciudad deportiva de Carrington.