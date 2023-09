Liverpool vs Aston Villa: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

El estadio de Anfield ya está listo para el cuarto juego de los 'reds', quienes se enfrentará este sábado contra el Aston Villa en la nueva temporada de la Premier League 2023/2024, en un partido en que los dirigidos por Jurgen Klopp intentarán volver a estar entre los cinco primeros, mientras que para los 'villanos' buscarán su tercera victoria al hilo.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido de la Premier League, valido por la cuarta jornada, entre los equipos de Liverpool y Aston Villa, se podrá ver EN VIVO desde las 8:00 a.m., en Star+ y www.starplus.com, donde los aficionados podrán vivir toda la emoción de un partido del fútbol europeo, especialmente de la liga inglesa.

Liverpool quiere volver a ser protagonista en la Premier League

Los 'reds' no tienen en sus planes otra cosa que ser el equipo que dar de que hablar en el rentado local, tal como lo hizo hace un par de temporadas cuando fue campeón en incluso llegó a la final de la UEFA Champions League. Y es que en el comienzo de este campeonato los dirigidos por Klopp ya han dado muestras de buen fútbol. En el primer juego igualaron 1-1 contra el Chelsea en el Stamford Bridge con gol de Luis Díaz. Luego, superaron sin problemas, 3-1 al Bournemouth, nuevamente con el colombiano reportándose en las redes. Y en el más reciente duelo, iban perdiendo por la mínima diferencia con Newcastle, pero el uruguayo Darwin Nuñez ingresó desde la banca y con un doblete le dio la victoria a los de Anfield.

Aston Villa, a volver a los tiempos de antaño

Los 'villanos' quieren ser protagonistas con jugadores como Ollie Watkins, Douglas Luiz y el colombiano Jhon Jader Durán. Los dirigidos por Unai Emery no empezaron con el pie derecho, todo lo contrario, fueron goleados 5-1 por el Newcastle. No obstante, no se desanimaron y en la segunda jornada superaron 4-0 al Everton con gol incluido de la 'joya' cafetera. Ya en la fecha pasada, visitaron al Burnley y salieron vencedores por un marcador de 3-1.