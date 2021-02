Liverpool vs Everton: los 'blues' afrontan el clásico con James Rodríguez y sin Yerry Mina

Everton jugará este sábado en condición e visitante su segundo clásico de la temporada frente al Liverpool , a las 12:30 p.m. (hora colombiana), válido por la jornada 25 de la Premier League .

A los dos equipos los distancia tres puntos en la tabla de posiciones y ambos tienen la necesidad de ganar para no dejar pasar el tren de la Champions League .

Carlo Ancelotti no podrá contar en este juego con Yerry Mina , quien abandonó la cancha la fecha anterior contra el Manchester City y este viernes se confirmó que tiene una lesión en la pantorrilla y estará de baja entre tres y cuatro semanas.

Es oficial: Yerry Mina sufrió lesión en la pantorrilla y estará de baja entre tres y cuatro semanas

Mientras que James Rodríguez, que ingresó en la segunda parte contra los 'ciudadanos', está en buenas condiciones y espera ser de la partida este sábado, frente al rival de patio de los 'toffees'.

Sin embargo, no fue de tanto de su condición física de lo que se habló este viernes, pues a Ancelotti le consultaron si era cierto que el volante colombiano estaba inconforme con el clima y se quería marchar de Inglaterra, como había trascendido.

Publicidad

"James se siente bien acá porque todos lo cuidan. No sé si se queje del clima, sabemos que no es el mejor, pero hay muchas cosas buenas en esta área. No tiene problema. Yo hablo con él todos los días. Está feliz acá, seguro, motivado", aseguró el DT.

"No se encuentra al 100 por ciento, pero sí al 99. Tuvo un problema en su pantorrilla en los últimos días, pero está en buenas condiciones", remató el italiano sobre el '19'.

Carlo Ancelotti y su consentido: "No sé si James Rodríguez se queja del clima de acá"

Everton marcha en la séptima posición, con 37 puntos, y espera sumar la mayor cantidad de puntos posibles para meterse entre los primeros de la tabla y clasificar a torneos internacionales.

Los 'Reds', entre tanto, prácticamente se han despedido de sus opciones de revalidar el título de la Premier tras sumar cinco derrotas en los últimos 10 partidos (y 9 puntos de 30 posibles) y llegan al duelo con confianza tras imponerse 2-0 como visitante ante el RB Leipzig, en la ida de los octavos de la Champions League.

Luis 'el Pistolero' Suárez dio en el blanco: "del fútbol no me va a sacar nadie, eso lo decido yo"

Publicidad

Lo que no recuperará Jürgen Klopp son efectivos, ya que la enfermería del Liverpool sigue estando llena.

Cabe recordar que la última vez que Everton y Liverpool se enfrentaron fue el 10 de octubre del año pasado, cuando igualaron 2-2, con tantos de Michael Keane y Dominic Calvert-Lewin para los ‘blues’; y Sadio Mané y Mohamed Salah para los 'reds'.