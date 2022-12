Liverpool y Mánchester United librarán duelos atractivos de la Premier League

Los ‘red devils’ visitarán a Burnley con la ambición de entrar en los cuatro primeros de la Premier, mientras los dirigidos por Jürgen Klopp buscan mantenerse en la lucha al enfrentar a Crystal Palace, en la jornada 34 del torneo inglés.

Cansados pero sobre todo privados de su mejor goleador, Zlatan Ibrahimovic, los ‘diablos rojos’, deberán batir a un Burlney muy organizado dentro del campo de juego.

Los pupilos del técnico portugués José Mourinho hicieron valer su experiencia el jueves al imponerse en la prórroga al Anderlecht por 2-1, clasificándose así a las semifinales de la Europa League, bajo un gran coste: Ibrahimovic se lesionó de la rodilla derecha.

Además, el defensa argentino Marcos Rojo tuvo que salir del campo en camilla. "No creo que sean pequeñas lesiones, pero prefiero esperar que se hagan las pruebas antes de hablar. Soy entrenador, no médico. Pero las noticias no son muy buenas, yo creo", dijo Mourinho, poco optimista.

Si Ibrahimovic se perdiera el fin de la temporada, los ‘red devils’ verían disminuidas considerablemente sus opciones a entrar en los cuatro puestos, sinónimo de la Liga de Campeones.

Con 60 puntos, el Mánchester United necesita urgentemente una victoria frente al Burnley para meter presión a su vecino, el City, cuarto y con 64 puntos, aunque con un partido de más.

Liverpool, de rebote

Dos victorias por los pelos, pero dos victorias. Los ‘reds’ se impusieron al Stoke (11º) por 2-1 y al West Bromwich (8º) por 1-0, después de empatar frente al Bournemouth (16º) a dos tantos a principios de abril.

Enfrente, los hombres del alemán Jürgen Klopp jugarán contra el Crystal Palace en búsqueda de la permanencia sin uno de sus mejores jugadores, el francés de origen senegalés Mamadou Sakho, quien tiene prohibido disputar el encuentro puesto que fue cedido por el Liverpool.

El brasileño Roberto Firmino, que se erigió como el salvador en los dos últimos partidos, no pudo esconder en cambio las lagunas de juego de su equipo.

Dominadores, pero sin gran imaginación, los ‘reds’ siguen sin reencontrar el estado de forma de comienzos de temporada, aunque se hallan en lo más alto de la tabla, pese a las numerosas lesiones (Adam Lallana, el brasileño Lucas Leiva, Jordan Henderson, el camerunés Joel Matip y el estonio Ragnar Klavan).

Por su parte, el Chelsea espera el martes resarcirse de las derrotas ante el Crystal Palace (2-1) y el Mánchester United (2-0) el pasado fin de semana bajo la presión del Tottenham, imparable en las últimas siete jornadas.

Los ‘bleus’ llegarán exhaustos frente al Southampton, contra quienes jugarán dos días después de enfrentarse en semifinales de la Copa de Inglaterra al Tottenham.