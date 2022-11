Los dueños del Manchester United tienen un nuevo plan: vender el equipo

La familia Glazer, dueña del Manchester United, planea una posible venta o una incorporación de accionistas, lo que terminaría con 17 años de reinado de los estadounidenses.

Los Glazer, según desvela Sky Sports, están sopesando la entrada de nuevos inversores y, en el caso más extremo, la venta del equipo, siguiendo los pasos marcados por el Liverpool, que, a través de sus dueños, el Fenway Sports Group (FSG, por sus siglas en inglés), también ve posible una venta del club.

Esta familia estadounidense, dueña también de los Tampa Bay Buccaneers, posee la mayor parte del accionariado del United desde 2005, sin embargo; su estancia en Mánchester ha estado marcada por la inestabilidad, sobre todo tras la marcha de Alex Ferguson en 2013, el último año en el que el United ganó la Premier League.

Desde la llegada de los Glazer, el United ha ganado una Champions Legue (2008) y cinco Premier League, pero el dominio de los 'Diablos Rojos' ha ido en picado y tocó fondo la pasada temporada con la ausencia en la Champions League, lo cual también es un mazazo económico importante para las finanzas de uno de los clubes más ricos del mundo.

Este movimiento del United para aumentar su capital o vender el club no es nuevo en la Premier League y el Liverpool anunció, hace varias semanas, unas intenciones similares, viendo el nivel de competencia en la Premier, con nuevos ricos como el Newcastle United, apoyado por Arabia Saudí, la remodelación del Chelsea, ahora en poder del magnate estadounidense Todd Boehly, y un Manchester City que es uno de los clubes más poderosos del mundo con la financiación de Emiratos Árabes Unidos.

La venta del Chelsea se acercó a los 5.000 millones de euros, cifra similar a la que podría aspirar el Liverpool.

¿Cómo va el Manchester United en la Premier League?

Los 'reds devils' no pasan por su mejor momento deportivo en la liga inglesa, ya que el irregular nivel de juego se ha hecho también muy evidente en materia de resultados. Los dirigidos por Erik Ten Hag son quintos con 26 unidades, producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Adicional a eso, el ambiente ahora mismo no es el mejor luego de las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre el club. El astro portugués expresó que la institución "es un equipo de marketing" y no les interesa "ser competitivos y crecer deportivamente". Al parecer, estas palabras no calaron muy bien en la directiva del United, que justamente este martes anunció la salida de 'El Bicho'.