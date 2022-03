Lucas Digne dio detalles de su relación con Rafa Benítez en el Everton: "No nos llevábamos bien"

James Rodríguez no fue el único que la pasó mal en el Everton, tras la llegada de Rafa Bénitez al banquillo de los 'toffees'. Lucas Digne, jugador francés que pasó por Merseyside reveló que también sufrió con la llegada del español.

El actual lateral del Aston Villa habló con 'L'Equipe' y reveló algunos detalles del inicio de la temporada 2021-22 y cómo fueron los días en los que no fue tenido en cuenta por Benítez.

“La relación que teníamos no era buena. Fue complicado estar separado del grupo durante un mes. Fue una situación sin precedentes en mi carrera. Pero tenía a mi familia y a mis amigos conmigo. Yo lo asumí, seguí trabajando al margen y nunca me he negado a jugar. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único en salir”, reveló el francés.

Digne confesó que no le gustaba la forma de afrontar los partidos del adiestrador y dio la razón de las diferencias entre ambos: " Yo no estuve de acuerdo sobre todo en el estilo de juego. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, pues teníamos calidad”.

¿Quién es el técnico del Everton?

Cabe resaltar que Rafael Benítez ya se marchó del Everton, luego de tener malos resultados. Ahora, el exjugador inglés Frank Lampard está al frente de Yerry Mina y sus compañeros.