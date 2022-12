Lucas Moura es elegido jugador del mes en la Premier League

El brasileño del Tottenham Hotspur ha sido elegido este viernes como el mejor futbolista de agosto en la Liga de Inglaterra.

El centrocampista de 26 años ha recibido el galardón gracias a un inicio de campaña en el que ayudó con tres goles a que su equipo saliese victorioso en los encuentros frente al Manchester United, el Fulham y el Newcastle United.

"Es difícil explicar cómo me siento. Estoy muy feliz porque sé que no es fácil ganar este trofeo. He esperado mucho para este momento y necesito disfrutarlo y seguir trabajando, porque creo que aún queda mucho por venir", expresó el futbolista brasileño en declaraciones en la página web oficial de la Premier.

Moura se ha impuesto en el premio a Marcos Alonso, del Chelsea, a Neil Etheridge, del Cardiff City, a Sadio Mané y Virgil van Dijk, del Liverpool, a Benjamin Mendy, del Manchester City, y a Roberto Pereyra, del Watford.

Además, Jean Michel Seri, del Fulham, ha sido agraciado con el trofeo al mejor gol del mes, gracias a un disparo desde 35 metro que se coló en la portería de Joe Hart en el partido que enfrentó al Fulham y al Burnley el pasado 26 de agosto.

