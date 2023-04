Luis Díaz se prepara para seguir sumando minutos: Liverpool recibe a Nottingham Forest, en Premier

El lunes 17 de abril quedará grabado en la memoria de los colombianos y, en especial, de Luis Díaz como el día en el que terminó el suplicio y la espera, y se dio su tan anhelado regreso a las canchas. Fueron meses sin su magia con el balón, en el que pasó por el quirófano, realizó un lento y cuidadoso proceso de recuperación y vivió momentos un poco complejos.

En ese tramo de tiempo, Liverpool no la pasó nada bien a nivel futbolístico, quedando eliminado incluso de la Champions League, en octavos de final, a manos del Real Madrid. Asimismo, en la actualidad y con 30 juegos disputados, marcha en la octava posición, con 47 puntos, producto de 13 victorias, ocho empates y nueve derrotas, y una diferencia de +20.

La situación no es la mejor y los 'reds' están un poco lejos de los puestos a torneos europeos. Sin embargo, no todo está perdido y se aferran a la fe, esperanza y, principalmente, a la calidad de 'Lucho', quien puede aportar goles, asistencias y más en el frente de ataque, tal y como lo venía haciendo, just antes de la dolorosa lesión en octubre del 2022.

Su vuelta se dio en el triunfo 6-1 sobre Leeds United. Allí, en el estadio Elland Road, ingresó al minuto 81 para reemplazar a Cody Gakpo. No apareció mucho y es apenas normal, pero la noticia era su regreso. Ahora, será momento de ponerse a punto y reencontrarse con su fútbol y esa chance puede darse este sábado 21 de abril, en Anfield, frente a su gente.

El rival de turno será Nottingham Forest, club que lucha por no descender. En la actualidad, marcha en el puesto 18, en la zona roja, sumando 27 unidades, debido a sus seis triunfos, nueve igualdades y 16 caídas. ¿Oportunidad perfecta con el fin de que Luis Díaz tome confianza? Esa respuesta solo la tiene el entrenador Jurgen Klopp y debemos aguardar.

Luis Díaz, en su regreso a las canchas con el Liverpool. @LFC

Posibles alineaciones de ambos equipos

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk; Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Curtis Jones; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Diogo Jota. D.T.: Jürgen Klopp.

Nottingham Forest: Keylor Navas; Felipe Augusto, Moussa Niakhaté, Scott McKenna; Neco Williams, Remo Freuler, Jonjo Shelvey, Renan Lodi, Morgan Gibbs-White; Taiwo Awoniyi y Brennan Johnson. D.T.: Steve Cooper.

Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, en la Premier League AFP

Datos de Liverpool vs. Nottingham Forest