Madre de Dele Alli desmintió las confesiones del futbolista y aludió que "le lavaron el cerebro"

Dele Alli fue portada en los últimos días de los tabloides más importantes del mundo del fútbol y todo por sus reveladoras confesiones sobre los abusos y malos ratos que pasó durante su infancia. En dicha charla con el exjugador del Manchester United, Gary Neville, el actual futbolista del Everton abrió completamente su corazón, a tal punto de que no pudo contener las lágrimas.

En aquella oportunidad, el futbolista inglés aseguró que "mi infancia es algo de lo que no ha hablado mucho. Mi madre era alcohólica. Me mandaron a África (con su padre) para aprender disciplina, y después me mandaron de vuelta. A los siete años empecé a fumar, a los ocho traficaba con drogas". No obstante, en las últimas horas esas impactantes palabras fueron desmentidas por la propia matriarca de Dele Alli.

Denise Alli, la madre biológica de Dele, no se quedó callada ante las acusaciones de su hijo y decidió contar su versión de los hechos, salió a desmentirlo y aseguró que tiene las pruebas de ello.

"Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño. Le lavaron el cerebro", comenzó con su descargo la mamá del actual jugador del Everton", dijo Denisse Alli al medio francés 'OJBSPORT'.

Dele Alli milita en la actualidad en el Everton, equipo de la Premier League. BEN STANSALL/AFP

Pero ahí no pararon las confesiones por parte de la mamá del futbolista del Everton, ya que continuó: "Cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, para luego volver a casa los fines de semana. Fue difícil dejarlo vivir lejos de casa, pero no teníamos coche y me resultaba difícil llevarlo a entrenar".

A su vez negó que tuviera problemas con el alcohol, tal cual confesó Dele Alli y que también lo haya abandonado. Dele manifestó que después fue adoptado por una buena familia. "Se ha dicho que yo sufría alcoholismo y que lo abandoné porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba".

Y complementó Denise Alli en su charla con 'OJBSPORT' que "un miércoles en particular, llamé a Kenny (su padre) para decirle que la familia Hickford no había devuelto a Dele como de costumbre. Kenny llamó inmediatamente al residente de Hickford y le suplicaron que le permitiera a Dele pasar la noche con ellos, pero le dijeron que tenían un lugar más cómodo para él y que su hijo es un buen amigo de Dele. Kenny estuvo de acuerdo, sin saber que los Hickford tenían un plan todo el tiempo".

En ese orden de ideas, la matriarca de Dele Alli no se quedó callada sobre las acusaciones de su propio hijo. Ahora habrá que esperar si el futbolista vuelve a pronunciarse.