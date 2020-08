Manchester City, a la carga: quieren a Leonardo Bonucci en la Premier League

El técnico español, ‘Pep’ Guardiola, insiste en llevar al defensa italiano Leonardo Bonucci para su Manchester City de Inglaterra, y reforzar la zaga defensiva se ha vuelto una prioridad para el club. Así, el defensor de la Juventus surge como la primera opción, aunque no será nada fácil llevárselo a la Premier League.

“Pep Guardiola ha querido a Leonardo Bonucci durante años. Lo busca, lo ve como el peón perfecto en su defensa en el Manchester City que necesitará otro injerto…City ha dado sus pasos para indagar más por la situación de Bonucci”, informó ‘Calciomercato’.

La negociación por Leonardo Bonucci no sería fácil para ‘Pep’ Guardiola ya que el defensa italiano es un jugador indispensable en la defensa de la ‘vecchia signora’, en donde ha estado desde la temporada 2010/2011, aunque tuvo un breve paso por el Milán en 2017/2018.

“La Juve por su parte lo tiene muy claro: no hay posibilidad de que Leonardo se vaya, de hecho, es un intocable del proyecto. Así como el propio Bonucci ya no quiere dejar el club de la Juventus como lo hizo con el Milán en el pasado, se dio cuenta del error y no retrocederá… ha prometido a Pirlo que lo ayudará en la medida de lo posible en esta temporada”, concluyó el medio italiano.