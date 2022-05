Manchester City empató 2-2 con West Ham y Liverpool sigue con opciones de título en Inglaterra

Manchester City visitó este domingo al West Ham United con la firme intención de mantener su distancia y ventaja con el Liverpool en pro de quedarse con el título de la Premier League, no obstante, los conducidos por Pep Guardiola sufrieron un tropiezo, ya que no pasaron del 2-2 con su rival y eso que en lo minutos finales el VAR les concedió un penalti que pudo ser para la victoria. No obstante, el guardameta polaco Fabiański se erigió como la figura.

Aunque, el conjunto 'ciudadano' sigue líder de la Premier League, dejó abierta la lucha con Liverpool que tiene un partido menos jugado.

Fue el conjunto local, el West Ham, el que se fue arriba en el compromiso por intermedio de Bowen, a los 24' de juego, y antes de finalizar la primera etapa en el London Stadium, los 'hammers' pudieron anotar un tanto más, el encargado fue el propio Bowen luego de una asistencia de Michail Antonio.

En la segunda parte, el City logró el descuento, primero con Grealish, al 49, y luego el tanto del empate 2-2. Coufal, al 69 anotó en su propia puerta.

En los minutos finales, Riyad Mahrez pudo darle el triunfo al Manchester City desde el punto blanco del penalti, pero Fabiański le atajó el cobro.

