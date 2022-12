Mánchester City enfrentará al Huddersfield, con dudas sobre el arquero titular

Los dirigidos por Pep Guardiola jugarán este miércoles en casa la repetición del partido de octavos de final de la Copa FA, que ya se disputó el 18 de febrero y que terminó en empate sin goles.

Este martes, en la rueda de prensa previa al encuentro, un duelo en el que el Mánchester City saldrá con varios suplentes, el técnico catalán Pep Guardiola afirmó que no hay titular en la portería y que decidirá partido a partido entre el argentino Willy Caballero y el chileno Claudio Bravo.

"Ellos (Caballero y Bravo) son muy profesionales, son excepcionales, por lo que no hay problema en ello", explicó Guardiola.

"Tal vez no me crean, pero no sé cuál es el primero y cuál el segundo. Tengo que decidir y ver, analizando el pasado reciente y el futuro próximo. Vamos a decidir partido a partido", añadió.

Bravo fue traído en agosto desde el Barcelona para ser titular, pero ha perdido su plaza las últimas semanas en beneficio de Caballero.

El chileno regresó en el primer partido en el campo del Huddersfield hace diez días y podría jugar en la repetición del partido en el Etihad Stadium el miércoles.

Caballero, en ese caso, sería titular el domingo en el duelo de la Premier contra Sunderland.

"El partido del miércoles en una final contra un equipo (Huddersfield) que impresionó cuando jugamos contra ellos allí. Están cerca del primer puesto en la Segunda División. A veces los equipos fuertes de esa categoría son mejores que otros de la Premier League", explicó Guardiola.

Huddersfield ocupa en la actualidad el tercer puesto de la Segunda División.

El City hizo muchos cambios en aquel partido sin goles en el campo del Huddersfield y jugadores como Pablo Zabaleta, Jesús Navas o Nolito tendrían una nueva oportunidad.

El partido del miércoles es el primero de cinco encuentros en 19 días para los hombres de Guardiola, con los tests de Premier League contra Stoke y Liverpool, así como Sunderland, y el partido de vuelta de octavos de la Champions League contra Mónaco.

Guardiola, que sustituyó a Manuel Pellegrini como técnico del City el año pasado, afirmó que no le cabe ninguna duda de que será cambiado su los resultados del equipo no acompañan.

"Todos los técnicos y los propietarios de los equipos saben que dependemos de los resultados. Si los resultados no son buenos seremos sustituidos. Yo sustituí a otro entrenador", concluyó Guardiola.

El City ocupa en la actualidad la tercera plaza de la Premier League, a once puntos del líder Chelsea.