Manchester City recuperaría a Erling Haaland antes de lo esperado: así va la situación del noruego

Erling Haaland , delantero del Manchester City, no sufre una rotura en el pie y podría estar de vuelta contra el Crystal Palace el fin de semana que viene.

El delantero noruego no participó en la victoria del City contra el Luton Town por una lesión por estrés en el pie y tampoco viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja en el intrascendente partido de la fase de grupos que el City tiene este miércoles.

"No es una fractura", confirmó Pep Guardiola tras el triunfo ante el Luton. "Es solo estrés en el hueso. Espero que pueda estar listo para el Crystal Palace o si no para Arabia Saudí. El día después del Aston Villa no podía caminar bien. Ayer hablé con él y me dijo que estaba mucho mejor, que podía caminar y que no tenía dolor, por eso hay que ir día a día", añadió el español.

Tras los encuentros ante Estrella Roja y Palace, el City se irá a Arabia Saudí para disputar el Mundial de Clubes, donde debutará el 19 de diciembre.

Erling Haaland en la acción de su gol frente al Leipzig. AFP

Y es que, teniendo en cuenta que este final de año para el cuadro inglés será maratónico y determinante, esta noticia llega como un alivio para los dirigidos por el estratega español.

Como privilegio por ganar la Champions League, el conjunto 'ciudadano' disputará por primera vez en su historia el Mundial de Clubes, certamen en el que podría sumar otro título en materia internacional a su palmarés. Esta competencia se jugará desde este martes 12 de diciembre, hasta el 22 del mismo mes.

El debut del Manchester City será el 19. El equipo con el que jugará todavía no se ha definido, pues hay varios equipos que iniciarán en la fase previa y deberán escalar hasta llegar a las semifinales, instancia en la que desde ya estará instalado el equipo inglés.