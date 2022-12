Manchester City y Arsenal miden sus fuerzas en el partido más atractivo de la Premier League

Pep Guardiola y Unai Emery, cruzan sus caminos este domingo 11:30 a.m., en busca de una victoria que permita a los 'blues' reengancharse a la lucha por la liga y a los 'gunners' consolidarse en puestos de Liga de Campeones.

La derrota del City en casa del Newcastle United ha ampliado la brecha con el Liverpool a cinco puntos, por lo que una victoria ante el Arsenal, equipo al que han batido con facilidad en sus últimos cinco compromisos, se vuelve vital.

Vea También: Dayro Moreno y Wilson Morelo tienen su fama: están entre los diez grandes fichajes en Argentina

El tropiezo, en uno de los partidos más grises de la temporada para los 'Citizens', hizo saltar las alarmas en los de Guardiola, que de no ser por el empate entre Liverpool y Leicester se habría quedado a siete puntos del liderato.

El Arsenal, por su parte, llega tras una de cal y otra de arena. En liga, los de Emery han reconducido su situación tras la sonada derrota en casa del West Ham United y han vencido al Cardiff City y, sobre todo, al Chelsea, rival directo por la Champions, en el Emirates Stadium con contundencia.

Sin embargo, la derrota en casa contra el Manchester United en la cuarta ronda de la FA Cup ha rebajado la euforia en Highbury y condenado al Arsenal a dar una buena imagen contra los actuales campeones, para olvidar esa idea de los últimos años de la era Wenger de que los 'Gunners' no compiten contra el 'top seis'.

Las bajas afectarán más a los visitantes, ya que Emery no podrá contar con Héctor Bellerín, Rob Holding y Sokratis fuera, mientras que Guardiola tiene la duda de Ederson en portería y las bajas seguras de Benjamin Mendy y Vincent Kompany.

Otro de los necesitados de triunfos será el Chelsea, goleado por el Bournemouth 4-0 en el último partido liguero. El debut de Gonzalo Higuaín en Premier no fue motivo suficiente para que los 'Blues' dieran la cara en el sur de Inglaterra y sufrieron una derrota que pone en entredicho los métodos de Maurizio Sarri.

"Tengo que involucrar más a los jugadores en mi fútbol de lo que lo estamos haciendo en estos momentos. Tenemos que mejorar nuestras reacciones y en la fase ofensiva", explicó el italiano en rueda de prensa.

Publicidad

Lea también: Jorman Campuzano no convenció y lo calificaron con 5 puntos, tras triunfo 4-0 de Boca sobre San Martín

Los de Stamford Bridge recibirán al Huddersfield Town en un encuentro perfecto para lograr los tres puntos y recuperar la confianza perdida.

También el sábado el Tottenham Hotspur recibirá en Wembley al Newcastle. Una victoria les haría superar en la tabla momentáneamente al City y seguir soñando con un título liguero que se ha quedado, junto a la 'Champions', en su única oportunidad de tocar plata esta temporada, tras caer en las dos copas domésticas.

Ya el domingo, el Manchester United visitará el King Power Stadium para enfrentarse al Leicester City, después de que el empate a dos contra el Burnley haya roto la racha de ocho victorias consecutivas de los de Ole Gunnar Solskjaer.

El Liverpool, actual líder con cinco puntos de ventaja sobre el City, viajará a Londres para chocar con el West Ham United-



-- Vigésima quinta jornada de la Premier League:

- Sábado 2 de febrero: Tottenham Hotspur-Newcastle United ( 7:30 a.m.), Brighton & Hove Albion (10:00 a.m.), Burnley-Southampton (10:00 a.m.), Chelsea-Huddersfield Town (10:00 a.m.), Crystal Palace-Fulham (10:00 a.m.), Everton-Wolverhampton Wanderers (10:00 a.m.) y Cardiff City-Bournemouth (12:30 p.m.).

- Domingo 3 de febrero: Leicester City-Manchester United ( 9:05 a.m.) y Manchester City-Arsenal (11:30 a.m.).

- Lunes 4 de febrero: West Ham United-Liverpool (3:00 p.m.).