Manchester United perdió 3-1 frente al Arsenal y se quedó afuera de los puestos de Champions League

Las esperanzas de Cristiano Ronaldo de estar en la Champions League la temporada que viene son cada vez menores. Su equipo, un Manchester United desnutrido, tiene la competición europea casi imposible tras perder con el Arsenal en el Emirates en una clase maestra de Martin Odegaard y una tarde para el olvido de Bruno Fernandes (3-1).

El noruego lideró el triunfo de los de Mikel Arteta en un partido que tuvo de todo, desde decisiones controvertidas del VAR, goles anulados, dos penaltis -uno fallado por Fernandes-, el tanto habitual de Cristiano, centenario con el United, dos palos y un carrusel de ocasiones. Solo en la primera parte hubo 22 disparos, récord de esta temporada en la liga.

Publicidad

Se juntó que el Arsenal es uno de los equipos más divertidos de la Premier League, mientras que el United es uno de los mayores desastres del campeonato. Esté Harry Maguire, amenazado por su afición esta semana, o no. Ralf Rangnick decidió dejarle esta vez en el banquillo, pero eso no mejoró a una defensa que es una catástrofe endémica.

En la primera pelota colgada al área fallaron en cadena Varane y Telles, incapaces los dos de despejar. Llegó Saka, se perfiló al interior y sacó un disparo con rosca que paró de manera sensacional De Gea. Pero Dalot no llegó a tiempo de tapar a Tavares, que empujó el 1-0 a placer.

Publicidad

El United, como todo el año, trató de tapar el agujero en defensa a través del ataque, con la táctica de pegar más que el rival. Cristiano Ronaldo, ovacionado por el Emirates por la pérdida de su hijo, fue el canalizador, el hombre que conectaba en el medio y distribuía. Una función que cumple a la perfección, pero que le aleja del área. Las tres claras que siguieron al tanto de Tavares las tuvieron Elanga y Bruno, y ninguna fue dentro.

El Arsenal apareció a relámpagos, los que propinaba un Odegaard inspiradísimo en la frontal. El noruego disfrutó de unos minutos brillantes, coronados con un taconazo espectacular para que De Gea parase a Nketiah el 2-0 y con un balón filtrado que esta vez sí terminó en gol. Con polémica, porque Odegaard filtró la bola para Saka, que fue derribado por Telles, pero pudo dejársela a Nketiah para que definiera. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego y dio penalti a favor del Arsenal por el empujón de Saka. El propio delantero no falló desde los once metros, olvidando sus fantasmas de la final de la Eurocopa.

Publicidad

Con todo de cara para el Arsenal, tuvo que aparecer Cristiano. Centro medido de Matic y remate del portugués delante de la defensa 'Gunner'. Su gol número 100 en la Premier con el United, siendo el cuarto jugador en conseguirlo, junto a Wayne Rooney, Ryan Giggs y Paul Scholes.

Cuando no apareció Cristiano fue en el momento crucial de la segunda mitad. Penalti a favor del United por mano de Tavares en un córner y la pelota la cogió Bruno Fernandes, que pateó el penal al palo. No es la primera vez esta temporada que estando Cristiano en el campo tira Fernandes, y no es la primera vez que falla.

Publicidad

El error no desanimó al United, que vio un gol anulado a Cristiano por fuera de juego milimétrico y un palo de Diogo Dalot antes de que cayera el 3-1, propiciado por otro fallo de Fernandes. El portugués perdió la pelota en la frontal de su área y Xhaka arremetió con un zapatazo imposible para De Gea.

Las esperanzas del United de darle la vuelta al marcador se esfumaron. Bruno Fernandes casi se fue a la calle por un plantillazo que se castigó con amarilla, y a Cristiano no le quedó otra que bajar la cabeza y aceptar que este equipo no da para más.

Publicidad

Con cuatro partidos por delante, el United está a seis puntos de la Champions, que ahora mismo marca en 60 unidades el Arsenal con un partido menos que los 'Diablos Rojos'.

- Ficha técnica:

Publicidad

3 - Arsenal: Ramsdale; Cédric (Tomiyasu,m.91), White, Gabriel, Tavares; Xhaka, Elneny, Odegaard, Smith Rowe (Martinelli, m.64), Saka (Holding, m.74); Nketiah

1 - Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; McTominay, Matic (Rashford, m.77), Fernandes (Mata, m.84); Elanga (Lingard, m.77), Sancho, C. Ronaldo.

Publicidad

Goles: 1-0. Tavares, m.3, 2-0. Saka, m.32, 2-1. CristianoRonaldo, m.61 y 3-1. Xhaka, m.70.

Árbitro: Craig Pawson amonestó a Xhaka (m.67), Tavares (m.68) y Elneny (m.80) por parte de los locales y a Telles (m.31), Fernandes (m.76), Lindelof (m.82) y Cristiano (m.93) por parte de los visitantes.

Publicidad

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).