Manchester United tuvo 'mano dura' con Jadon Sancho y lo apartó por completo del primer equipo

Jadon Sancho, atacante del Manchester United, se entrenará en solitario a la espera de que se resuelva su situación en el club. Fichado hace dos veranos por 85 millones de euros, Jadon Sancho es una de las grandes incógnitas del Manchester United. Su rendimiento ha dejado mucho que desear y su última ausencia, en el partido contra el Arsenal, fue destacada por su entrenador, Erik Ten Hag, por "estar fuera de forma", desatando el último lío en el club de Old Trafford.

Sancho fue criticado hace unos días por su técnico, Erik Ten Hag, por estar fuera de forma, tras no ser convocado para el último partido del United contra el Arsenal.

El jugador inglés, que costó más de 80 millones al United, respondió en redes sociales que se le estaba usando como "chivo expiatorio" e instó a que la gente no se creyera "todo lo que se lee por ahí". Ante estos comentarios, que Sancho después borró, el United ha decidido apartarle de los entrenamientos del primer equipo y que se ejercite en solitario, hasta que se aclare la cuestión disciplinaria.

El dilema de Sancho no es nuevo, y ya se materializó en una prolongada ausencia entre octubre y febrero la temporada pasada. El atacante inglés sufrió problemas físicos y de salud mental y se perdió la Copa del Mundo de Catar. No solo eso, tampoco tomó parte en la pretemporada que hizo el United en España durante la disputa del torneo por selecciones. Prefirió ejercitarse de forma individual en Holanda, para recuperarse.

Y a base de trabajo, Sancho volvió a ser relevante. Fue titular en 11 de los últimos 17 encuentros de Premier League. Sus números no fueron gloriosos, siete goles y tres asistencias en toda la temporada, lejos de los registros que le llevaron a ser el mejor asistente de la Bundesliga dos cursos seguidos, pero se ganó su sitio en el equipo y ante uno de los ataques más congestionados de la liga. Sin embargo, en los tres primeros partidos de Premier sumó tres suplencias. Jugó 20 minutos contra el Wolverhampton Wanderers, 25 contra el Tottenham Hotspur y Nottingham Forest. Contra el Arsenal, ni viajó a Londres.

"Jadon Sancho seguirá un programa de entrenamiento fuera del primer equipo, mientras se resuelve un problema de disciplina", dijo el United en un comunicado.

Sancho no quiso salir del club en los últimos días, cuando aún estaba abierto el mercado en Arabia Saudí y Turquía, por lo que el United tendrá que decidir qué hacer con uno de los jugadores más prometedores de Inglaterra, pero que no ha colmado las expectativas en Old Trafford.

Tras ser el máximo asistente de la Bundesliga dos temporadas seguidas en el Borussia Dortmund, Sancho solo ha generado doce goles y seis asistencias en 82 encuentros.

Acostumbrado a lidiar con una crisis semanal desde que se marchara Alex Ferguson en 2013, el último año que el club ganó la Premier, el United tratará este asunto de manera interna, mientras que Sancho, con su puesto en el primer equipo en duda, vivió este parón por selecciones como todos los que han ocurrido desde diciembre de 2021, desde casa.