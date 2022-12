Manchester United y Totthenham se consolaron por cuenta de la FA Cup

Luego de que ambos equipos quedaron eliminados recientemente por la Champions League, lograron avanzar este sábado a las semifinales por la Copa de Inglaterra.

El Manchester United y el Tottenham se clasificaron para las semifinales de la FA Cup, tras superar este sábado a Brighton (2-0), que contó con José Heriberto Izquierdo desde el minuto 68, y Swansea (3-0), respectivamente, un bálsamo para olvidar en parte la decepción por sus recientes eliminaciones en la Liga de Campeones.

El belga Romelu Lukaku (37) y el mediocentro serbio Nemanja Matic (84) fueron los autores de los goles al United. Curiosamente, fueron los dos únicos jugadores que se libraron de las críticas del entrenador José Mourinho tras la derrota contra el Sevilla (2-1) en los octavos de la Liga de Campeones.

Tras ese desastre y las duras críticas de la prensa y aficionados a Mourinho por su pobre planteamiento en la eliminatoria contra los andaluces, los ‘red devils’ se rehicieron contra el Brighton, pese a la amenaza de que una nueva derrota pudiese desencadenar un terremoto en el club de Old Trafford.

Vea los goles de la victoria 2-0 del Manchester United sobre el Brighton Con varios cambios en el equipo titular con respecto al que jugó contra el Sevilla (Juan Mata, Martial y McTominay fueron titulares, al igual que el arquero argentino Sergio Romero, habitual en la Copa), el United comenzó mandando en el partido y creándose algunas ocasiones de gol, que fructificaron con el tanto de Lukaku poco antes del descanso.

El delantero belga ganó la partida a su defensa y remató a la red con la derecha un centro de Matic (37).

Al inicio de la segunda parte, el United levantó el pie del acelerador y el Brighton apretó en busca del empate y contaron con chances para hacerlo, sobre todo por parte del delantero holandés Jürgen Locadia, que tuvo las tres más claras (minutos 53, 57 y 67), pero el club del sur de Inglaterra perdonó y acabó pagándolo.

Mourinho critica la falta de personalidad

Un lanzamiento de falta desde la izquierda de Ashley Young lo remató de cabeza Matic, ganando la partida a los defensas en el segundo palo (84).

"No me ha gustado el partido", sentenció Mourinho. "No estoy en absoluto contento con el rendimiento, aunque sí con el resultado".

"Quiero más personalidad en el equipo porque muchas, muchas veces siento que Matic es una isla de personalidad, de deseo, de control... rodeado de una escasez de personalidad, de clase, de deseo", espetó el técnico.

Antes, el Tottenham de Mauricio Pochettino logró el pase merced a un cómodo triunfo contra el Swansea (3-0) en Gales.

Los londinenses dejaron atrás definitivamente la decepción que supuso su eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones frente a la Juventus.

Los 'Spurs', con un doblete del danés Christian Eriksen (11, 62), demostraron que pueden hacerlo bien sin su estrella Harry Kane, que estará al menos un mes de baja debido a una lesión en el tobillo.

El argentino Erik Lamela fue el autor del segundo gol visitante (45+2).

Para este domingo quedan las otras dos eliminatorias: Wigan-Southampton y Leicester-Chelsea.