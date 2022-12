Manuel Pellegrini aseguró que no volverá a dirigir en Chile o Suramérica

El entrenador chileno dijo que está acostumbrado a otro estilo de fútbol. “El enfoque del deporte es distinto, al igual que los recursos y la exigencia. Sería un retroceso”, afirmó.

El técnico chileno Manuel Pellegrini, fichado hace pocos días por el West Ham inglés, afirmó en Santiago que no volverá a dirigir en Chile o algún otro país suramericano, y reiteró su reticencia a trabajar con la selección nacional.

"Nunca volveré a dirigir a la U (Universidad de Chile) ni a ningún equipo suramericano. El enfoque del deporte es distinto, al igual que los recursos y la exigencia. Sería un retroceso", afirmó en una conferencia que ofreció este lunes en un centro de negocios organizada por el diario chileno ‘El Mercurio’.

Sobre su reticencia a trabajar con la selección de Chile, que le ha sido ofrecida más de una vez y se ha negado, dijo que no le gusta el trabajo futbolístico que se hace en los combinados nacionales.

"No me gusta el trabajo de selección: es de oficinista la mayor parte del año. Me dolió decirle que no a Arturo (Salah, presidente del fútbol chileno)", dijo en relación a la última oferta que recibió para hacerse cargo de la Roja, tras la salida de Juan Antonio Pizzi.

"No es un capítulo cerrado. Quizás en unos años más, cuando ningún club me quiera, tomaré la Roja", matizó Pellegrini, que no vaciló en señalar al Málaga español al ser preguntado cuál considera su mejor experiencia como técnico, tras ser despedido del Real Madrid, el 2010.

"Málaga ha sido el mejor período de mi carrera. No me arrepiento de haber tomado la decisión de ir allá, pese a que después de irme del Real Madrid tuve muchas otras ofertas sobre la mesa. Lo que viví en Málaga fue inolvidable", aseguró.

También se refirió a sus comienzos como técnico, en la Universidad de Chile, la que antes defendió como jugador, con tal mala suerte que bajo su conducción el equipo sufrió el único descenso de su historia a la segunda división.

"Descender con la U sirvió mucho, aunque ha sido el momento más triste de mi carrera. Me sirvió para dejar de ser soberbio. En esa ocasión me fui a Inglaterra (a hacer un curso de entrenador), dejé al equipo con el ayudante y descendimos por un gol. Alguien que está a cargo de un grupo no lo puede abandonar", señaló.

Respecto de su salida del Real Madrid tras una temporada en el banquillo, dijo que "una de las discusiones que más tuve con los dirigentes del Real Madrid fue por el rendimiento de los jugadores. Me decían que algunos debían jugar sí o sí, pero yo no transigí nunca".

En cuanto a jugadores que lo han marcado en su carrera, destacó a Cristiano Ronaldo y Raúl, y el más complicado dijo que fue el argentino Juan Román Riquelme, a quien tuvo en el Villarreal.

"Durante mi carrera los jugadores más fáciles para dirigir han sido Cristiano y Raúl. No importa cuánto ganen: son deportistas de excelencia. El más complicado ha sido Juan Román Riquelme", precisó, y aseguró que siempre ha tenido una buena relación con sus colegas.

"Tengo una muy buena relación con todos los técnicos, incluido Mourinho. Nos encontramos en Londres hace poco y nos saludamos con un gran abrazo", indicó Pellegrini, que calificó de "espectacular" su nuevo desafío en el West Ham.

"El desafío con el West Ham es espectacular. Ahora obligaré a los dueños a formar un equipo competitivo, porque son riquísimos, aunque apretadísimos (avaros). Queremos traer una figura de renombre para que otros jugadores lo sigan", afirmó, aunque descartó la eventual llegada del portero chileno Claudio Bravo, actual jugador del Manchester City.

"No está en las posibilidades salariales del West Ham", aclaró al respecto Pellegrini, quien se reservó las razones por las que decidió dejar el Hebei Fortune chino, con el que tenía contrato hasta finales de año.

"No dejé China por el West Ham sino por situaciones que se volvieron intolerables y que no me interesa difundir", explicó el también extécnico del Liga de Quito de Ecuador y de los argentinos San Lorenzo y River Plate.

También reveló que cuando estaba en el Manchester City quiso fichar a los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal: "Traté de llevarlos, pero en ese entonces el City estaba castigado por el 'fair play' financiero y fue imposible. Yo feliz me los llevaría a mi equipo, pero ahora por un tema económico es imposible", cerró.