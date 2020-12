Marcelo Bielsa acusó a la prensa inglesa de intentar desestabilizar al Leeds

Marcelo Bielsa acusó este jueves a la prensa de intentar desestabilizar a su equipo cuestionando su estilo de juego.

El Leeds cayó la semana pasada de forma contundente contra el Manchester United por 6-2, lo que llevó a la prensa a preguntar a Bielsa sobre si piensa en cambiar su estilo de juego.

Los Mundiales sub-20 de Indonesia y sub-17 de Perú de 2021 fueron aplazados para 2023

"Es solo otra manera de ridiculirzarme", dijo Bielsa este jueves en rueda de prensa.

"No me importa demasiado lo que la prensa piense. Lo que me preocupa es que lo que escriban influya en la gente. Además, pueden desestabilizar a los jugadores sobre si hay que cambiar el estilo", apuntó el argentino.

Jürgen Klopp negó que Mohamed Salah no esté feliz en el Liverpool

Publicidad

Tras 14 jornadas de la Premier League disputadas, el Leeds United es décimo cuarto, con 17 puntos, siete por encima de la zona de descenso.