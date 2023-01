Marcelo Bielsa habría negado propuesta para dirigir al Everton, de Yerry Mina

La liga inglesa sorprende jornada tras jornada con sus emocionates y reñidos partido a los aficionados de la pelota. Equipos como Arsenal y Newcastle han sorprendido con sus buenas campañas en la actual temporada y le han puesto 'picante' a una campeonato dominado en los últimos años por Manchester City o Liverpool. Sin embargo, uno de los clubes históricos no la pasa nada bien. Se trata del Everton, conjunto que se encuentra en la zona de descenso y que desde torneos anteriores venía mostrando sintomas de un mal juego. Los 'toffees' despidieron el pasado lunes al entrenador Frank Lampard y trataron de convencer a Marcelo Bielsa como su nuevo DT, pero la respuesta fue negativa.

La temporada 2022-23 ha sido un calvario para el equipo de Merseyside que no ha encontrado los caminos para hilar un buen juego que no solo los tenga en una mejor posicion sino que deleite a la exigente afición azul. Y es que no hay mucho que decir, Everton acumula ocho juegos sin conocer la victoria en la Premier League, su último triundo fue el 22 de octubre del 2022 cuando superó 3-0 al Crystal Palace. Tres juegos ganados, seis empates y 11 derrotas tienen a los 'toffees' en la casilla 19 con apenas 15 unidades. 15 goles a favor y 28 en contra, en 20 encuentros, habla de las dificultades del club tanto en defensa como en ataque.

En medio de este oscuro panorama, Everton decidió de rescindir de los servicios de Frank Lampard, puesto que la liga inglesa ya va en la mitad de su curso y el tiempo se agota para revertir la situación. Desde Inglaterra, el diario 'Daily Mail' aseguró que el primer candidato para reemplazarlo es Marcelo Bielsa, no obstante, el DT que ascendió hace un par de temporada al Leeds no habría dado el visto bueno: “El argentino tiene serias reservas sobre hacerse cargo de Goodison Park en un desarrollo que llega como un gran golpe a las esperanzas del Everton”.

Por ahora, la plantilla del Everton será dirigida de momento por Paul Tait y Leighton Baines, designados como las 'cabezas' temporales del banquillo del equipo.

Ahora solo queda esperar, si Everton llega a un acuerdo con entrenador que este dispuesto a salvar un barco que se esta hundiendo y que cuyo ambiente es hostil, tal como lo vivió el colombiano Yerry Mina, quien fue encarado por un hincha hace poco por el pésimo presente de la escuadra de Liverpool.