Marcelo Bielsa sigue agrandando su leyenda: rompió récords en su primera temporada en Premier

Marcelo Bielsa y Leeds acabaron la temporada de la Premier League , luego de vencer 3-1 al West Bromwich en la última fecha. El 'Loco' completó su primera campaña en la máxima división de la Liga de Inglaterra, tras ascender el año pasado.

Los 'whites' terminaron en la novena posición con 59 puntos, producto de 18 victorias, cinco empates y 15 derrotas. Además, de sumar 62 goles anotados y 54 recibidos, con una diferencia de +8.

"Estos números del equipo de Marcelo Bielsa lo dejaron como la mejor actuación para un club recién ascendido en la Premier League en lo que va del siglo XXI y como la cuarta de toda la historia de la competición", afirmó el diario 'Marca' de España.

Igualmente, el cuadro del argentino fue el ascendido con mejores resultados de la temporada, en las cinco grandes ligas del fútbol europeo.

Sin duda, esta campaña fue inmejorable para el 'Loco', quien contaba con uno de los planteles más baratos de la Premier.

Para sumarle dramatismo a la situación, a esta altura, Bielsa no ha asegurado su continuidad en el Leeds. Estas fueron sus últimas palabras al respecto: "No puedo negar que he hablado con los dirigentes del club de todas las variables que suponen seguir adelante".