Marcelo Bielsa, "sin justificación alguna" tras la dura goleada que Leeds sufrió con Manchester City

Marcelo Bielsa, que este martes encajó la peor derrota de su carrera deportiva, aseguró que no hay justificación posibles tras el 7-0 que les metió el Manchester City y que él toma toda la responsabilidad por lo ocurrido.

El Leeds sufrió su peor derrota en la historia de la Premier League, la más abultada desde 1920 en liga y la mayor en todas las competiciones desde 1979, cuando el Arsenal les hizo un 0-7 en la Copa de la Liga.

"No hay nada positivo que se pueda sacar hoy", dijo Bielsa en BT Sport. "No ha habido nada bueno. No hay justificación a esto. El partido se planteó tal y como esperábamos. Nos preparamos para evitar todo lo que ha ocurrido, pero no hemos podido hacer nada".

"Intentamos jugar como siempre hacemos. Si hubiéramos intentado hacer lo contrario seguramente nos habríamos arrepentido de no intentar quitarles la posición. Todo lo que intentamos, nos generó peligro en nuestra área. No hicimos nada bien, es evidente por el marcador", añadió el argentino.

"Nunca hemos tenido una actuación como la de hoy. Tomo toda la responsabilidad por una derrota como esta", sentenció.