Marcus Rashford asustó a todos: tuvo un accidente a toda velocidad en su Rolls Royce

Marcus Rashford tuvo un suceso inesperado, luego del triunfo del Manchester United contra el Burnley, por la sexta fecha de la Premier League. En la noche del sábado, tras salir del predio que el club tiene en la zona de Carrington, el inglés sufrió un accidente en su Rolls Royce de color blanco.

El atacante, quien es uno de los jugadores más queridos de los 'diablos rojos', salió sin ninguna afectación física y según lo mencionó el diario 'The Sun' "se lo vio algo conmocionado al abandonar el vehículo."

“Marcus está bien y no sufrió heridas. Fue un choque accidental cuando tras dejar el campo de entrenamiento luego de regresar de Burnley”, le dijo un vocero del Manchester United a el portal 'The Sun'. Asimismo dijo: “Fue un incidente que involucró a su auto y al de otra persona, afortunadamente nadie salió heridos y no se necesito llamar a la ambulancia”, dijo el hombre al medio inglés.

También se conoció que uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos fue su compañero de equipo, el portugués Bruno Fernandes, para constatar que nada grave le hubiera sucedido al internacional de la Selección de Inglaterra.

Horas más tarde, Marcus Rashford publicó un mensaje tranquilizador en sus redes sociales. "¡3 puntos en el camino! Estoy bien chicos, gracias por los mensajes! Dejando un parte de tranquilidad para todos los fanáticos del conjunto inglés y del mundo del fútbol.

Por el momento, el Manchester United disfruta de su triunfo en la Premier League, tras los malos resultados que venía acumulando en sus últimas presentaciones tanto por la Liga de Inglaterra como en la Champions League, donde cayó 3-4 contra el Bayern Múnich y mostró varias falencias en la zona defensiva y poca capacidad de solución en el frente de ataque.

Los dirigidos por Erik ten Hag se preparan para recibir el martes 26 de septiembre, por la EFL Cup, al Crystal Palace a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Manchester United anhela ganar este partido, seguir afianzándose en su juego y pasar la página complicada que ha tenido que afrontar en el inicio de la temporada, la cual ha estado protagonizada por malos resultados y algunas polémicas con jugadores del plantel.

Se espera que el artillero Marcus Rashford esté desde el inicio del compromiso y sea uno de los deportistas más influyentes para el Manchester United. Los 'diablos rojos' quieren llevarse el resultado y hacer una buena presentación.