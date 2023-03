Mikel Arteta defendió la pasión en celebraciones del Arsenal "Si no les gusta, váyanse a la iglesia"

Arsenal sigue en la lucha por la Premier League y se aferra a ese primer puesto como toque y como no. Cada vez los partidos toman más importancia y dejar escapar cualquier mínimo punto los puede dejar fuera de la carrera por el título. Toda esta tensión, todo este estrés de estar entre los candidatos al título fue expresado en su máxima expresión cuando Reiss Nelson, en la pasada fecha, hizo un verdadero golazo al minuto 90+7 para evitar el empate y que el Manchester City, su perseguidor camino al título, le acortara distancias.

Todo el Emirates Stadium se convirtió en una fiesta, menos para los aficionados del Bournemouth para los que dicho gol, parecía un 'calvario' luego de perder una gran oportunidad de sumar de a tres en su lucha personal por el descenso. Tanto jugadores 'gunners', como cuerpo técnico, hasta varios miembro de staff celebraron el agónico gol por lo alto convirtiendo dicho escenario futbolístico en un escenario de fiesta y celebración.

Debido a tan aireado furor debido al gol, el árbitro central, Chris Kavanagh, decidió incluir en su acta tal momento de máxima pasión futbolera. Gracias a ello, la FA inició una investigación la cual no terminó por determinar alguna sanción en contra del Arsenal y sus aficionados.

Sin embargo, dado el temor que puede generar una sanción al club londinense, la prensa inglesa decidió preguntar en rueda de prensa al técnico del Arsenal: Mikel Arteta, por esta situación en donde el control no es algo que se haga muy presente en aquellos momentos. El español se hizo cargo y defendió a su equipo, la manera de pensar del equipo con respecto al fútbol y alentó a que dicha pasión que se desata en el campo de juego por este deporte se mantenga tanto en las gradas como en el campo de juego en sus jugadores, cuerpo técnico o hasta Staff.

“En el fútbol, si ganas lo celebras. Quieren pasión y emoción. No hay nada mejor que marcar goles y ganar partidos de fútbol. Si no te gusta, ve a la Iglesia”, aseguró Mikel Arteta en rueda de prensa.

Además, aseguró que no daría instrucciones a sus jugadores de como celebrar sus goles y si un momento similar se presenta en su partido contra Fulham, no habría ningún parámetro que seguir en una posible anotación de los Gunners. “Te aseguro que no le voy a decir a los jugadores que no celebren los goles el domingo”, culminó el técnico vasco.