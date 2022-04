Mohamed Salah, ‘sin pelos en la lengua’ para hablar de su futuro: ¿sigue o se va de Liverpool?

Liverpool tiene un ataque ‘poderoso’, pero Mohamed Salah es el que más destaca en el plantel del club inglés, por lo que su renovación es clave, pero aún no se ha logrado.

Por eso, el egipcio, en una entrevista con ‘Four Four Two’ se refirió a su futuro, y en esta ocasión dejó ‘la puerta abierta’ por si le toca irse.

“No sé, me queda un año. Creo que los fanáticos saben lo que quiero, pero en el contrato no se trata todo sobre el dinero. Así que no sé, no puedo decirte exactamente. Me queda un año y la afición sabe lo que quiero”, afirmó de entrada.

Eso sí, Salah es agradecido y aseveró que el Liverpool “significa mucho para mí. He disfrutado mi fútbol aquí más que en cualquier otro lugar, le di todo al club y todos lo vieron. He tenido muchos momentos increíbles aquí, ganando trofeos, goles individuales, trofeos individuales. Es como una familia aquí”.

Ahora, habrá que esperar en las próximas semanas qué novedades hay sobre el delantero egipcio.

¿Cuándo es el próximo partido del Liverpool?

Los reds, dirigidos por Jurgen Klopp se enfrentarán al Everton, este domingo, desde las 10:30 a.m., en Anfield, en el clásico de Merseyside, por la fecha 33 de la Premier League.