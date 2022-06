¡Nada de egos! Filosofía de equipo, la clave del nuevo Manchester United, de Erik Ten Hag

La temporada 2021/2022 del Manchester United no fue lo que se esperaba. La llegada de grandes fichajes y la del DT Ralf Rangnick, no pudieron evitar una campaña llena de decepciones, al no conseguir ningún título después de cinco años y conformarse con el acceso a la Europa League, tras un pobre rendimiento en Premier League.

En esta nueva campaña, los 'red devils' contarán con nuevo timonel, Erik Ten Hag, proveniente de Ajax, lo que ha generado ilusión en los aficionados del club, con una brillante trayectoria que le da el suficiente respaldo para devolver a los 'red devils' a los años de gloria.

Publicidad

El entrenador neerlandés no tardó en iniciar sus labores en el conjunto de Manchester, y su primer trabajo ha sido implantar una filosofía de equipo en sus jugadores, que según el diario 'The Sun', ya ha comunicado a la plantilla mediante un correo electrónico.

Ten Hag podría ser la reencarnación de Sir Alex Ferguson, técnico con el que el club vivió su mejor época. El pensamiento que quiere imponer en el equipo es una clave que parece ser que en los 'red devils' se ha perdido con el pasar de los años: la filosofía de equipo, en la que "ningún individuo es más importante que otro", según la palabras del entrenador neerlandés.

"Da igual el amplio número de estrellas que haya en el equipo, todos trabajarán al mismo nivel. Si no, ahí está la puerta", declaró la fuente que tiene el diario 'The Sun'.

Donny Van de Beek es uno de los jugadores de la plantilla que ya tuvo la experiencia de trabajar con la filosofía que profesa Ten Hag, en su época del Ajax, llegando a declarar la manía que tiene por el deporte y por su equipo: "Tiene obsesión por el fútbol. Va a ser como Sir Alex Ferguson. Lo sabrá todo de sus jugadores".