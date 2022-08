Duras declaraciones de Jamie Carragher: "Nadie quiere a Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo es foco de atención en Inglaterra y en general en el fútbol europeo, por todo lo que ha sucedido con él durante la fase de pretemporada del Manchester United, con el que aún tiene contrato vigente por un año más y en el que es evidente que no quiere continuar jugando para la temporada 2022/2023. Y es que los hechos así lo comprueban: se presentó tarde a la fase de puesta a punto en lo físico y en lo futbolístico aduciendo problemas personales; después cuando apareció lo hizo con Jorge Mendes, su empresario, para tratar buscar salidas y el fin de semana anterior solamente jugó el primer tiempo frente a Rayo Vallecano, cogió su maleta y se fue sin que dicho compromiso hubiera terminado. Por eso, el técnico Ten Hag explotó.

Y ahora, al astro portugués le están dado palo de lo lindo en los programas y espacios de debate por esas actitudes, que ponen en tela de juicio su profesionalismo y seriedad, cuando aún existe una vinculación laboral con el histórico equipo de la Premier League de Inglaterra.

Con ese panorama, el que salió a criticar al número '7' del United fue Jamie Carragher, quien aseguró que "no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento. No parece que el United pueda sacarlo, así que por el momento otros clubs no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera".

"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 hará esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo jugador. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere", agregó Carragher.

Hasta ahora, por más rumores de prensa, no parece haber un club importante en Europa que quiera contratar a Cristiano Ronaldo, quien hoy se encuentra en el 'ojo del huracán'.