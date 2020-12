"No hay muchos jugadores como James en el mundo y Yerry debe ser titular habitual en Everton"

Yerry Mina ha levantado su nivel considerablemente respecto al inicio de la temporada. Luego de haber sido objeto de críticas por parte de la prensa de Inglaterra e hinchas del Everton , el zaguero colombiano se ha afirmado como inamovible en el once titular de Carlo Ancelotti .

A la solidez defensiva con la que se le ha visto en los más recientes encuentros contra Burnley, Chelsea, Leicester y Arsenal, el oriundo de Guachené también ha contribuido en ataque. Por ejemplo, le dio el triunfo a su equipo 2-1 sobre el conjunto 'Gunner' en la última fecha de la Premier League .

Con argumentos, Mina González se ha ganado el cariño y admiración de los fanáticos del Everton, quienes confían en que el rendimiento del colombiano siga en alza en lo que resta de temporada. Por lo menos así lo ve John Berlow, miembro de 'The Toffee Blues', cuenta partidaria del cuadro azul de Liverpool.

"¡Los últimos juegos de Yerry han sido brillantes! Él y el resto de la defensa se han enfrentado a algunos equipos muy fuertes y han actuado brillantemente. El hecho de que Yerry haya marcado contra el Arsenal le da algo extra y demuestra lo útil que es para el equipo, no sólo en defensa sino también en ataque", expresó Berlow en diálogo con GolCaracol.com.

"Creo que Yerry ha tenido un muy buen nivel para demostrar a Carlo Ancelotti y a la afición que debería ser titular habitual en Everton. Un sector de la hinchada está dividida sobre Mina, pero sus recientes actuaciones están cambiando algo", continuó.

De quien últimamente no hablan muy bien en Inglaterra y en parte a causa de la racha ganadora del Everton, es de James Rodríguez . El fichaje estrella del equipo para esta temporada está lesionado y desde su ausencia, los 'Toffees' volvieron al triunfo. Lo que ha abierto el debate sobre su poca contribución en defensa tiene que ver con que Everton haya entrado en un bache negativo.

"James es un jugador de lujo y un jugador al que se le da rienda suelta en el campo. Hacer que defienda desperdicia su talento. Así que creo que Carlo Ancelotti necesita ser inteligente con la forma en que usa a James", sentenció Berlow, quien continuó halagándolo: "Cuando ha jugado diría que James ha cumplido con las expectativas, cuando tiene la pelota en sus pies, sabes que puede crear algo de la nada".

Por si fuera poco, el miembro de 'The Toffee Blues', expresó que los aficionados del club no ven la hora para que el cucuteño regrese a los terrenos de juego, pues consideran un lujo tener a un jugador de la categoría y trayectoria de James en Everton.

"James Rodríguez es un futbolista de lujo, no hay muchos jugadores como él en el mundo. Una vez que recibe el balón no se sabe qué hará con él, ya que es un jugador con mucha magia y como sabemos por sus actuaciones en Colombia, el Real Madrid y otros clubes, es un jugador para las grandes ocasiones. Es un placer tener a James en nuestro club y no podemos esperar a su futuro con nosotros", afirmó.

Por último, John Berlow se mostró expectante con lo que James Rodríguez y Yerry Mina pueden aportarle al Everton, una institución que le apostó al talento colombiano para superar sus registros esta temporada y por qué no, conseguir un título.

"Todo lo que quiero de Yerry y James el resto de la temporada, son buenas actuaciones y ganar el mayor número de puntos posibles para ayudar a Everton a conseguir un puesto en Europa. James aporta mucha creatividad al equipo y con las recientes actuaciones de Yerry nos ayuda masivamente en la defensa ¡Vamos Everton!", concluyó.