“No me veo en el Real Madrid la próxima temporada”: Thibaut Courtois

En entrevista con la cadena ‘SER’, de España, el arquero del Chelsea expresó que no cree que vaya a jugar en el club merengue la siguiente campaña y que está feliz en el equipo londinense.

“No me veo en el Madrid. Me visualizo en el Chelsea. Siento que soy un jugador clave del equipo. No me veo en otro lado. El año que viene no voy a estar en el Real Madrid. Es un club donde la exigencia es muy alta como en el Chelsea”, aseguró el guardameta belga.

Thibaut Courtois fue contundente en cuanto a su futuro: “me quedan dos años más de contrato. En Londres me va todo muy bien y estoy feliz. Trabajamos muy bien con Conte y hay un proyecto a largo plazo para ganar trofeos a nivel europeo. De momento no hemos hablado de renovación. Ahora estamos centrados en ganar la liga, pero si quieren que siga, genial.”

El arquero de la selección de Bélgica, excompañero de Falcao en el Atlético de Madrid, quiere mantenerse al margen de los rumores que lo vinculan con un regreso al fútbol español: “Si eres un gran portero o deportista en cualquier profesión, siempre hay rumores. Mi trabajo es jugar bien en el campo y lo que sale alrededor no es cosa mía. Paso mucho de las noticias y de lo que se dice”.

“Eso es cosa de la prensa. Estoy muy tranquilo porque desde el primer año oigo cosas así. Aquí en el Chelsea estamos peleando por la liga y la FA Cup y estoy contento”, añadió.

Pese a su felicidad en Londres, Courtois no escondió su encanto por España: "A veces vengo a visitar a mi familia, que está en Madrid, Le debo mucho a España”.

En cuanto a los mejores arqueros del mundo, el belga señaló: “Me considero entre los mejores, pero no te puedes olvidar de Neuer y Buffon”.

Con 69 unidades, Chelsea es el único líder de la Liga inglesa y está diez por encima de su más inmediato perseguidor, el Tottenham. Los dirigidos por Antonio Conte tan solo necesitan 21 puntos más para ganar su segunda Premier League en los últimos tres años.