“No somos máquinas. Messi y Ronaldo son únicos, no hay más”: Juan Mata

El volante español, quien milita en el Manchester United, salió en defensa de su compañero Paul Pogaba y resaltó lo hecho por los jugadores del Barcelona y el Real Madrid.

Tanto Juan Mata como Paul Pogba jugaron en la victoria 0-1 del United en casa del Saint-Étienne, por los octavos de la Europa League.

El tanto fue convertido por el armenio Henrikh Mkhitaryan, a pase del español, quien al final del partido se refirió al exjugador de la Juventus, quien le costó 100 millones de euros a los ‘diablos rojos’.

“Imagino que no es fácil. Cuando llega un multimillonario traspaso como el suyo las expectativas son muy altas y la gente pierde la percepción de la realidad. No somos máquinas. Messi y Ronaldo son los dos únicos que marcan en cada partido, no hay más”, expresó Mata, en declaraciones recogidas por la ‘BBC’.

Desde que llegó al United, en agosto de 2016, Pogba ha jugado 36 partidos oficiales y ha convertido siete goles.