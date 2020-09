No todo el mundo está feliz en Everton: le reclamaron a Ancelotti por James Rodríguez

Everton ha tenido un inicio de temporada para ilusionar a cualquiera. Han sido cuatro victorias en igual número de partidos oficiales (dos por Premier y dos por Copa de la Liga). Sin embargo, no todos parecen estar contentos.

Así lo confirmó el propio Carlo Ancelotti, quien aseguró que Anthony Gordon, jugador de 19 años, le reclamó por el hecho de no tener minutos en el primer equipo después de los fichajes de James Rodríguez, Allan y Cheick Doukouré.

Futbolistas colombianos que aún no definen su futuro para la temporada 2020/2021

"Quería una explicación y le dije que la plantilla es realmente competitiva y, a veces, puede suceder que los jugadores no estén involucrados. Pero esto no significa que no crea en ellos”, contó Ancelotti en rueda de prensa.

De hecho, el técnico del Everton afirmó que más allá del reclamo de Gordon; reconoce su potencial y lo que le puede brindar al equipo.

“Creo que tuvo la oportunidad contra Salford de mostrarnos su calidad, aprovechó la oportunidad porque jugó muy bien. A veces puede suceder, también para jugadores importantes, que los jugadores no estén involucrados en el juego. Esto es lo que puede suceder en todos los equipos competitivos", aseveró.

Publicidad

De hecho, Everton viene de ser titular en la victoria del Everton 5-2 sobre Fleetwood, por la Copa de la Liga. Sin embargo, con James Rodríguez y las nuevas contrataciones, sigue sin tener minutos en la Premier League.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League