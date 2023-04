No todos son como Luis Díaz: Klopp dice que Darwin Núñez sigue adaptándose a Liverpool

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp recordó este viernes que el uruguayo Darwin Núñez es un proyecto "a largo plazo", después de que el delantero, su fichaje más importante para esta temporada, haya sido relegado al banquillo en las últimas semanas.

"No ayuda atravesar una temporada de debut que es complicada para todo el equipo. ¿Cómo puede un goleador brillar cuando todo el equipo está en dificultades?", subrayó Klopp en la rueda de prensa previa a la visita el sábado del Nottingham Forest a Anfield.

"Estuvo lesionado en algunos momentos, suspendido en otros... Esto no es un problema para nada, es un proyecto a largo plazo", continuó el alemán.

Núñez llegó al Liverpool esta temporada procedente del Benfica en un traspaso de 82 millones de dólares (74,7 millones de euros). Ha marcado 15 dianas pero ha perdido protagonismo desde la llegada en enero del neerlandés Cody Gakpo y la recuperación del portugués Diogo Jota y del colombiano Luis Díaz.

"A mí no me molesta la situación, entiendo que a Darwin sí... No me sonríe en mi cara cuando sabe que no va a comenzar y me dice: 'Gracias entrenador'", bromeó Klopp.

"Pero cuando tienes cinco o seis jugadores disponibles en el ataque tienes que tomar decisiones y es bueno", concluyó.

El Liverpool vive una temporada muy lejos de sus expectativas. Eliminado en la Champions, es octavo en la Premier League a nueve puntos del cuarto puesto, último que clasifica para la próxima Liga de Campeones.

Luis Díaz volvió contra el Leeds y conectó de inmediato con el equipo

El guajiro estuvo unpoco más de cinco meses fuera de la canchas por una lesión y la jornada anterior volvió al ruedo. Cuando el reloj marcó los 81 minutos, Díaz Marulanda ingresó y si bien se le notó que no estaba al 100%, impresionó por la manera como engancho de inmediato en la química y el estilo de juego del equipo.

Ahora solo queda esperar si el extremo cafetero será de la partida de mañana contra el Forest como titular o, si tal como lo ha manifestado el club 'red', lo llevarán despacio y por el contrario será suplente.