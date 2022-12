¡Oficial! Manchester United anunció la salida de Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco rescindió el contrato que lo unía al conjunto inglés hasta el término de esta temporada. Su próximo destino sería Los Ángeles Galaxy, de la MLS.

En una nota emitida en la página web del club, el Manchester United expresó su agradecimiento al delantero sueco por su contribución al equipo desde su llegada y le deseó lo mejor para el futuro.

Ibrahimovic llegó en 2016 al Manchester United procedente del PSG y con los 'Diablos Rojos' logró 29 goles en 53 partidos, además de levantar tres títulos, la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield.

En las últimas horas se ha relacionado a Ibra con el LA Galaxy estadounidense, por el que podría firmar, ya que el mercado de fichajes de la MLS está abierto hasta el próximo 1 de mayo.

Así anunció Manchester United la salida de Zlatan Ibrahimovic:

