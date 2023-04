Pablo Fornals desmiente que su gol de 'escorpión' fuera una imitación a René Higuita

El 6 de septiembre de 1995, René Higuita hizo historia en el estadio de Wembley al realizar su famosa jugada: 'el escorpión', una acrobática y arriesgada jugada para evitar que la pelota entrara en la portería luego de un disparo del inglés Jamie Redknapp en un partido de fogueo en que la Selección Colombia jugó contra los campeones del mundo en 1966, la Selección de Inglaterra.

Casi 28 años después, en un partido de la Premier League disputado a poco más de 160 kilómetros de Wembley, el jugador español, Pablo Fornals, replicó la misma jugada. Sin embargo, en esta ocasión no fue para evitar un gol, sino para anotar el cuarto tanto y asegurar la victoria del West Ham United sobre el Bournemouth en la jornada 32 del campeonato inglés y ratificar la goleada 4-0. A pesar de la similitud de la jugada, Fornals afirmó que no tenía la intención de imitar a nadie y que simplemente fue una reacción instintiva en el momento para poder conseguir el tanto.

Stop what you're doing and watch Pablo's scorpion kick 😍🔥 pic.twitter.com/GWUtYrTnQX — West Ham United (@WestHam) April 23, 2023

En el minuto 72 del partido entre 'cherries' y 'hammers', el equipo visitante ya había anotado tres goles. Durante un desborde por el lado derecho del campo, Jarrod Bowen mandó un centro al área que fue un poco largo para el español Pablo Fornals. El jugador manifestó que su intención original era tocar el balón con el pie, pero no esperaba que terminara haciendo el 'escorpión' de René Higuita. Sin embargo, no pensó que le fuera a salir de esta manera.

Publicidad

"Lo he hecho con esa intención. No tenía pensado que iba a salir tan bien, pero lo quería hacer. Quería tocar esa pelota con el pie. He intentado conectar la pelota lo mejor posible y que fuera entre los tres palos. Ha sido la gran suerte que Neto se ha movido al otro lado y no ha podido reaccionar. Le pilló a contrapié y no le dio tiempo", afirmó el español para la 'Cadena Ser'.

A la pregunta de si su jugada había sido una imitación del 'escorpión' del 'Loco' Higuita, Pablo Fornals respondió de manera firme, dejando claro que su único objetivo era asegurarse de que la pelota entrara en el arco. "Yo no he intentado imitar a nadie, he intentado dar a la pelota y que fuera entre los tres palos. Comparaciones aparte, para mí ha significado mucho el hecho de que haya entrado", dejó en claro el 'ibérico'.

Por último, mencionó que la satisfacción de anotar un gol de tal complejidad provocó que muchas personas y conocidos que no hablaban con él desde hace tiempo lo contactaran para felicitarlo. "No sé si es talento o suerte. Me pilló el talento en ese momento donde tenía que estar. Estoy encantadísimo. Este es el gol de los amigos. Muchísima gente de la que ni me acordaba que tenía mi número me ha llamado", culminó el delantero del West Ham.