Parece que Bale logró flechar a Mourinho: "No hay un solo entrenador en el mundo que no lo ponga"

Recientemente, Gareth Bale se ha ido ganando un puesto en el once titular del Tottenham de José Mourinho . Y es que el galés ha respondido con goles, a las últimas oportunidades que le ha brindado el entrenador luso, tanto en Europa League , como en la Premier .

A James Rodríguez y a Gareth Bale les va bien en Inglaterra y de una le dan palo al Real Madrid

La última gran actuación de Bale con el Tottenham, se dio el pasado fin de semana, en la victoria de los 'spurs' 4-0 sobre el Burnley. En dicho partido el 'expreso de cardiff' marcó un doblete, con el cual abrió y cerró el marcador del partido.

Ante tal actuación, Mourinho dedicó unas palabras, en rueda de prensa, para elogiar a su jugador: “a veces la gente escribe cosas, y a veces, a algunos de ustedes les gusta imaginar historias, decir cosas que no son ciertas, pero no hay un solo entrenador en el mundo que no ponga a Gareth Bale si está en buenas condiciones”.

Desde su vuelta al equipo de Londres, el 'ciclón de Gales' ha participado en 11 goles de forma directa, con ocho anotaciones y tres asistencias.

Juan Fernando Quintero, ilusionado: "Contento de iniciar esta nueva etapa en mi carrera"