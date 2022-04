Paul Pogba tomó una decisión sobre su futuro y se la comunicó a sus compañeros de Manchester United

Paul Pogba no jugará más con la camiseta del Manchester United y no porque la lesión muscular que padece y que le hace perderse el resto de la temporada se lo impida, sino porque habría decido no continuar en el club inglés.

Según informa la prensa británica, Pogba, quien termina su vínculo contractual con el United a final de esta campaña, se despidió de sus compañeros por medio del grupo de WhatsApp de los 'diablos rojos' y luego se salió del mismo.

Al parecer, dicen desde Inglaterra, el francés habría recibido un par de ofertas de clubes bastantes competitivos, como el caso del Real Madrid y el París Saint-Germain.

¿En qué equipos ha jugado Paul Pobga?

Paul Pogba, jugador habitual en la formación de la selección de Francia, también ha militado en la Juventus de Turín, club en el que estuvo durante cuatro temporadas.

