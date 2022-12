“Pensé en ir al Real Madrid”: Pogba sobre su fallido paso al club español

El mediocampista francés concedió una entrevista a la revista ‘Beyond the Pitch’ en la que habló de los acercamientos que tuvo con el equipo merengue y su decisión de fichar por el Manchester United.

Paul Pogba es uno de los jugadores más costosos de la historia, con su traspaso de la Juventus al Manchester United por un precio cercano a los 110 millones de euros.

El volante francés habló sobre la posibilidad que tuvo de fichar por el Real Madrid en el que expresó que “para ser sincero, el Real Madrid se dirigió a mí y en ir allí”.

Sobre su llegada a Inglaterra, al Manchester United, Pogba dijo que “pensaba en fichar por el Manchester United y finalmente, mi corazón me dijo que volviera aquí, no sé por qué, no sabía lo que iba a pasar. Pero lo hice, y no me arrepiento. Nunca me arrepiento de mi elección”, finalizó el internacional volante francés.

