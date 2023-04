Pep Guardiola está tranquilo: “Aún no pienso en el Real Madrid, después nos prepararemos”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que esté pensando ya en el Real Madrid y aseguró que en su lista de prioridades revalidar la Premier League está a la misma altura que ganar la Liga de Campeones.

El técnico español, después de golear al Arsenal, se enfrenta al Fulham este domingo, a dos semanas de medirse al Real Madrid en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

"No, aún no pienso en el Real Madrid. Normalmente solo pienso en el próximo partido y ahora mismo no tenemos tiempo para priorizar nada. Ser campeón (en la Premier) está a un nivel similar que la Champions, así que mi atención está ahora en el Fulham, luego en el West Ham United y luego en el Leeds United", explicó Guardiola.

"Después, nos prepararemos para el Real Madrid".

Después de ganar al Arsenal, el City está a dos puntos de los 'Gunners', pero con dos partidos menos.

"Estamos muy contentos por el último partido y por cómo jugamos, pero eso es todo. Sé que no quedan veinte partidos, solo siete, pero son siete partidos importantes. Sobre todo porque en medio tenemos partidos de la Champions", afirmó el español.