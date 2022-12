Pep Guardiola: “no se puede comparar este Manchester City con el Barcelona de 2008”

El técnico catalán aseguró que el equipo inglés va por buen camino, pero que los españoles llevan dominando el fútbol aún después de su salida del club ‘blaugrana’.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, señaló que su equipo no puede ser todavía comparado con el Barcelona que él dirigió, este martes en la víspera de la vuelta de octavos de Champions ante el Basilea (triunfo 4-0 en la ida).

"No es bueno para nosotros compararnos con este equipo porque ha dominado el último decenio con jugadores y entrenadores diferentes. Han ganado tantas cosas...", declaró Guardiola en conferencia de prensa.

"Acabamos de ganar nuestro primer título, por lo que para pensar que formamos parte del mismo tipo de equipos que el Barcelona necesitamos mucho tiempo. Hablamos de años", añadió el español.

Con Guardiola en el banquillo, entre 2008 y 2012, el Barcelona ganó dos Champions (2009, 2011), tres Ligas (2009, 2010, 2011) y dos Copas del Rey (2009, 2011).

Desde su marcha el Barcelona ha ganado otras tres Ligas, tres Copas del Rey una Champions en 2015.

Con el City, al que llegó en 2016, Guardiola acaba de inaugurar su palmarés con la Copa de la Liga.

"Cuando escucho que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones, me siento reconocido. Si no jugamos bien, la gente no dirá que fue porque no tenemos historia (en Europa)", añadió el técnico del City, eliminado en octavos el año pasado por el Mónaco.