'Pep' Guardiola no ve a Bernardo Silva fuera de Manchester City: "Creo que seguirá en el equipo"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, presente hoy en Barcelona para la presentación de un partido benéfico entre su equipo y los azulgrana para la lucha contra la ELA, dijo que "a día de hoy" cree que Bernardo Silva seguirá con el equipo inglés.

Aunque aclaró: "Pero como he dicho siempre ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar. A día de hoy creo que seguirá".

Publicidad

Todo empezó con una broma durante la presentación del partido que se jugará el próximo 24 de agosto. "Vendremos con toda la artillería", aseguró Pep Guardiola, a lo que Joan Laporta, presidente del Barcelona, preguntó: "¿Vendrá también Bernardo Silva con todos los cracks?".

Y el técnico del City respondió con ironía: "Traeremos a Bernardo Silva y diez más", dijo.

Guardiola comentó que para el City es muy importante que se quede Bernardo Silva: "Creo que se quedará con nosotros".

Publicidad

Laporta no quiso responder a la posibilidad de que el Barça pudiera fichar a Bernardo Silva y explicó que en el club, con Mateu Alemany y Jordi Cruyff a la cabeza, se está "trabajando" para "hacer un equipo competitivo" la próxima temporada.

Publicidad

El interés del Barcelona en Bernardo Silva tiene que ver asimismo con el interés del Manchester United en Frenkie de Jong. En el caso de que los azulgrana traspasen al neerlandés, el favorito de Xavi Hernández para suplirlo es el portugués.